ستكون الإمارات أولى الدول التي تحصل على السيارة الروسية الفارهة «آوروس» التي تعد نسخة تجارية عن سيارات الرئاسة الروسية، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم»، أمس.

وقال رئيس شركة آوروس عادل شيرينوف: «إن أولى سيارات (آوروس سيدان) التي سيتم إرسالها إلى الأسواق الخارجية، ستشحن إلى الإمارات في عام 2021»، مشيراً إلى أن حصة كبيرة من الدفعة الأولى التي ستتم صناعتها من سيارات «آوروس»، خصصت للسوق الإماراتية.

وحول موعد إطلاق «آوروس» إلى الأسواق، قال شيرينوف: «إن أول سيارة آوروس فئة سيدان ستكون جاهزة مايو 2021، أما طراز الدفع الرباعي فسيكون جاهزاً يوليو 2022».