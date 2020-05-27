الإمارات: ارتفاع أصول البنوك الوطنية إلى 750 مليار دولار

ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية في دولة الإمارات إلى 2.751 تريليون درهم تقريبا بزيادة نسبتها نحو 1% وقيمتها نحو 22 مليار درهم خلال شهر أبريل من العام 2020 مقارنة مع مارس من العام ذاته وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.

ويتضح من خلال احصائيات المصرف المركزي أن البنوك الوطنية استحوذت على 87.2 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة والتي بلغت 3.156 تريليون درهم تقريبا، في حين وصلت قيمة أصول البنوك الأجنبية 405 مليارات درهم مع نهاية أبريل 2020 .

وعلى المستوى السنوي .. فقد ارتفعت أصول البنوك الوطنية بنسبة 2.3 % على المستوى السنوي وبقيمة 180 مليار درهم في يناير من العام الجاري مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019 .

ويتضح من خلال بيانات المصرف المركزي أن إجمالي الرصيد التراكمي للقروض لدى البنوك الوطنية بلغ 1.579.5 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة قدرها نحو 5 مليارات درهم مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته.

وتشكل قيمة الائتمان الذي قدمته البنوك الوطنية نحو 89% تقريبا من إجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي في دولة الإمارات مع نهاية شهر أبريل الماضي والذي وصلت قيمته إلى نحو 1.776 تريليون درهم.

أما فيما يخص النشاط الإقراضي للبنوك الأجنبية فقد بلغت قيمة الرصيد التراكمي مع نهاية شهر مايو الماضي 196.6 مليار درهم تقريبا أي ما نسبته 11% من إجمالي رصيد القروض للجهاز المصرفي في دولة الإمارات .

وعلى مستوى الودائع فقد ارتفع رصيد البنوك الوطنية من الودائع إلى 1.651 تريليون درهم تشكل ما نسبته 88.2 % من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أبريل الماضي، في حين وصلت قيمة ودائع البنوك الأجنبية لـ 221 مليار درهم وبنسبة 11.8% من إجمالي الرصيد الإجمالي للودائع في الجهاز المصرفي بشكل عام .