الإمارات السابعة عالمياً في نمو عدد المسافرين

تحل الإمارات في المرتبة السابعة ضمن الدول الأسرع نمواً في عدد المسافرين بين العام الماضي وحتى عام 2040 بمعدل سنوي تراكمي يقارب 5%، بحسب بيانات المجلس الدولي للمطارات.

وبحسب بيانات المجلس على موقعه الإلكتروني، فإن فيتنام تحل في المرتبة الأولى كأسرع نمو بمعدل 6.2% سنوياً حتى عام 2040، تليها الهند بمعدل 6.1% ثم المملكة العربية السعودية بواقع 5.5%، ثم الفلبين بواقع 5.3%، تليها إندونيسيا بواقع 5.2%، ثم كولومبيا بمعدل 5.1%، ثم الإمارات بمعدل 4.9% ثم المكسيك بواقع 4.7% تليها الصين بواقع 4.7% أيضاً، ثم ماليزيا بواقع 4.4%.

إلى ذلك، ينطلق اليوم في أبوظبي «معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019»، والذي ينظمه المجلس وتستضيفه مطارات أبوظبي، لمدة 3 أيام، ويعد أكبر حدث مخصص لقطاع الطيران على مستوى العالم. ويهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الدولية والتصدي لأبرز التحديات التي يواجهها القطاع، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 1000 مشارك في أجندة أعمال المؤتمر التي تتناول الاستدامة والتنقل والتقنيات و120 متحدثاً من أبرز الخبراء الدوليين في قطاع الطيران.

وتضم الفعالية 4 مؤتمرات متخصصة لمناقشة مستقبل عمليات المطارات والأمن والاستدامة والابتكار التقني.

ويعد «المجلس الدولي للمطارات» منظمة غير ربحية ممثلة لمطارات العالم، تتوزع مكاتبها الإقليمية على أفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية والكاريبي، وأميركا الشمالية، ويهدف إلى مساعدة المطارات على إطلاق طاقاتها الاقتصادية الكاملة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية والتأثير إيجاباً في التشريعات المحلية والدولية المعنية بالقطاع. وتضم قاعدة أعضاء المجلس 1960 مطاراً موزعة على 176 بلداً حول العالم.