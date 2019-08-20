73.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 7 أشهر

استقبلت مطارات الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 73.4 مليون مسافر، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد»، على نسخة منها، أن يوليو الماضي، الذي تزامن مع موسم الذروة للسفر الصيفي، شهد أعلى عدد مسافرين منذ بداية العام بواقع 11.7 مليون مسافر، يليه شهر يناير بواقع 11.3 مليون مسافر، ثم مارس، بواقع 10.8 مليون مسافر، ثم أبريل بواقع 10.6 مليون مسافر، ثم يونيو بواقع 10.3 مليون مسافر، يليه فبراير بواقع 9.8 مليون مسافر، ثم مايو بواقع 8.8 مليون مسافر.

وحل مطار دبي الدولي في صدارة قائمة مطارات الدولة بعدد المسافرين في 7 أشهر، بواقع 52.2 مليون مسافر، حيث شهد يوليو أعلى عدد مسافرين عبر المطار بواقع 8.4 مليون مسافر، يليه مطار أبوظبي الدولي بواقع 12.7 مليون مسافر، حيث استقبل في يوليو أعلى عدد مسافرين بواقع مليوني مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بواقع نحو 7 ملايين مسافر، حيث شهد يوليو أعلى معدل مسافرين بواقع 1.1 مليون مسافر، يليه مطار آل مكتوم الدولي بواقع 1.27 مليون مسافر.

ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع الطيران الآن نحو 270 مليار دولار (990.9 مليار درهم)، ويسهم بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.