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اليابان تستورد 25% من احتياجاتها النفطية من الإمارات في فبراير الماضي

اليابان تستورد 25% من احتياجاتها النفطية من الإمارات في فبراير الماضي
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