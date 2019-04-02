اليابان تستورد 25% من احتياجاتها النفطية من الإمارات في فبراير الماضي

استوردت اليابان من دولة الإمارات 22.102 مليون برميل من النفط الخام خلال فبراير 2019، حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في طوكيو.

وذكرت الوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أن هذه الكمية تمثل نسبة 25.5% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية.

وأفادت الوكالة بأن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 86.604 مليون برميل، وضمنها بلغت نسبة النفط العربي 85.7%، أو 74.247 مليون برميل.

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