الإمارات تبحث فرصاً جديدة للشراكة مع المملكة المتحدة

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد علاقاتها مع المملكة المتحدة، والبحث في العديد من الفرص لتقوية التعاون بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، وأيضًا وضعت الإمارات استراتيجية جديدة لعلاقات التعاون تشمل كافة المجالات في سبيل خدمة خطط التنمية الشاملة التي يقودها البلدان.

وفي هذا الجانب يقوم وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بزيارة إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة 9 جهات من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص



يهدف الوفد الإماراتي خلال زيارته إلى المملكة المتحدة إلى عرض الخطة الطموحة التي أطلقتها حكومة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين، التي تعد مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي، وأيضًا بذل الجهود من أجل بناء نموذج اقتصادي جديد للدولة يعمل على مبدأ المرونة والاستباقية، وأيضًا يعرض أخر تطورات التشريعات التجارية في الدولة

ويركز الوفد الإماراتي في زيارته إلى المملكة المتحدة على تعزيز التعاون في بعض المجالات الحيوية والمستقبلية تتمثل في التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ والرعاية الصحية؛ والطاقة المتجددة؛ والأمن الغذائي؛ والقطاع المالي والمصرفي؛ والنقل والخدمات اللوجستية؛ والتعليم؛ والابتكار والتكنولوجيا؛ والملكية الفكرية .

يتمثل وفد الإمارات الذي يزور المملكة المتحدة في 9 جهات حكومية وخاصة، أبرزها: وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصاد أبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومصدر، موانئ دبي

تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثالثة في الشراكة التجارية مع دول الإمارات العربية المتحدة في السلع غير النفطية، حيث .بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 2020 نحو 8.1 مليار دولار.