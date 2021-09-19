ماجد الفطيم تعلن عن عزمها توظيف 3 آلاف مواطن إماراتي دعما لـ "نافس"

أعلنت شركة ماجد الفطيم التي تمتلك مراكز التسوق ومحلات التجزئة ومؤسسات ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتخذ من دبي مقراً لها، عن عزمها توظيف 3 آلاف مواطن إماراتي عبر قطاعاتها المختلفة داخل الإمارات وخارجها، دعماً لبرنامج نافس الذي أطلقته حكومة الإمارات العربية المتحدة.

شركة ماجد الفطيم تعتزم توظيف 3 آلاف مواطن إماراتي

حيث أعلنت شركة ماجد الفطيم عن التزامها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية، وذلك وفقاً لبرنامج نافس الذي يدعم القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.

ورحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإعلان "ماجد الفطيم" عن توفير 3 آلاف وظيفة للمواطنين دعما لـ"نافس".

حيث كتب محمد بن راشد ، في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر السبت" أعلن الأخ ماجد الفطيم السبت عن توفير ٣٠٠٠ وظيفة للمواطنين .. له منا الشكر والتقدير .. هناك شركات شريكة في الوطن … وشركات تريد فقط الأخذ من الوطن … وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية

أعلن الأخ ماجد الفطيم اليوم عن توفير ٣٠٠٠ وظيفة للمواطنين .. له منا الشكر والتقدير .. هناك شركات شريكة في الوطن … وشركات تريد فقط الأخذ من الوطن … وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 18, 2021

وبينت شركة ماجد الفطيم أن هذه المبادرة جاءت بهدف تذليل العقبات وتشجيع المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كذلك ترى شركة ماجد الفطيم أن دعم برنامج نافس يعد فرصة مهمة للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم "مشاريع الخمسين" على مستوى دولة الإمارات، ومن هنا يمكن للراغبين المواطنين في الانضمام إلى شركة ماجد الفطيم تقديم طلباتهم في الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة:

https://www.majidalfuttaim.com/ar/explore-jobs#nafis-programme

وتبلغ نسبة القوى العاملة من المواطنين في شركة ماجد الفطيم حالياً 3% من إجمالي 13700 موظفاً تابعاً لها في الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا هذه المبادرة جاءت تماشياً مع خطط التوطين في الدولة.



وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة تعقيباً على المبادرة: الإمارات العربية المتحدة تزخر بجيل من الشباب الواعد الطموح في كافة المجالات، ويقع على عاتقنا تنمية ودعم مهارات هذا الجيل، خاصة في القطاع الخاص حيث تتنوع فرص النمو.