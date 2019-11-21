الإمارات تبسط إجراءات استرداد الضريبة على بناء مساكن المواطنين

أظهر تقرير استعرضه مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه في دبي أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال الضريبي في الدولة، وزيادة عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 311.4 ألف مسجل من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 754 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين 305 وكلاء.

واعتمد المجلس إجراءات لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة ، ووفرت الهيئة معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، لتبسيط وتسريع خطوات استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للضريبة من خلال الموقع الإلكتروني.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن التقارير التي تم استعراضها خلال الاجتماع، أظهرت تحسناً كبيراً مستمراً في أداء الهيئة بكافة أنشطتها، وتطوراً نوعياً في مستوى الخدمات المقدمة لعملائها.

وأظهرت البيانات الإحصائية التي استعرضها المجلس أنه تم اعتماد أكثر من 1100 طلب من قبل مواطنين حتى شهر نوفمبر الجاري، قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بنمو في 2019 في القيمة الإجمالية، بلغت 116.33% في قيمة الضريبة المستردة، و95.38% في عدد الطلبات المعتمدة، فتم خلال أقل من 4 شهور اعتماد 537 طلباً جديداً بقيمة نحو 29.35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بنظام رد الضريبة للسياح، أشارت البيانات إلى أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام تجاوز 10.8 آلاف متجر، وبلغ المعدل اليومي لعدد معاملات رد الضريبة للسياح أكثر من 3.74 آلاف معاملة.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة قراراً يتيح للسياح الذين تنطبق عليهم الشروط المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشترياتهم تسلّم مبالغ الضريبة النقدية المستحقة لهم خلال عام من تاريخ مغادرة الدولة.



