الإمارات تتصدر الأقليم في التوظيف عبر الإنترنت

سجلت دولة الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 18% في الوظائف عبر الإنترنت في الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أظهره مؤشر مونستر للتوظيف، وهو ما يشكل أعلى نسبة نمو في المنطقة.

وقاد قطاع التعليم الزيادة في التوظيف عبر الإنترنت بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وكانت الدولة خصصت 2.8 مليار دولار إلى قطاع التعليم في عام 2018، وهو ما يمثل 20% من الميزانية الاتحادية.

وسجل قطاع «الإنتاج» (بما في ذلك التصنيع والسيارات وملحقاتها) نمواً بنسبة 12 %، إلى جانب قطاع «النفط والغاز» و«التكنولوجيا والاتصالات/‏مزودو خدمات الإنترنت» بمعدل نمو 8% لكل منهما، فيما سجل قطاع «الهندسة والتشييد والعقارات» انخفاضاً بنسبة 19% عن الربع الثاني من عام 2018. وفي الطلب على الوظائف، تصدر الترتيب الوظائف في قطاع «التسويق والاتصالات» (بما في ذلك الفنون والإبداع) بنسبة 15%، تلاه قطاع «الضيافة والسفر»، وقطاع «المالية والمحاسبة» بنسبة 7% لكل منهما.

وجاءت السعودية بعد الإمارات في مؤشر مونستر للتوظيف بنسبة 13% ثم الكويت بنسبة 10%. وكانت عُمان هي الدولة الوحيدة التي أظهرت تراجعاً طفيفاً في التوظيف عبر الإنترنت مع انخفاض بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ومن حيث نمو القطاعات في المنطقة، شهد قطاع «التكنولوجيا والاتصالات» أعلى مستوى من النمو، حيث ارتفع بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تلاه قطاع «التجزئة والتجارة واللوجستيات» بنسبة 7%. وقاد الطلب على الوظائف في قطاع «المالية والمحاسبة» بزيادة مذهلة بلغت 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، تلاه قطاع «خدمة العملاء» بنسبة 30%.