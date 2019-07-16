  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب تصل إلى 20.000 درهم

فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب تصل إلى 20.000 درهم

منشور 16 تمّوز / يوليو 2019 - 09:49
فيما يلي بعض فرص العمل المتاحة في الإمارات برواتب تصل إلى 20.000 درهم
فيما يلي بعض فرص العمل المتاحة في الإمارات برواتب تصل إلى 20.000 درهم
أبرز العناوين
36 في المائة من جميع الشركات التي شملها الاستطلاع تخطط لزيادة عدد الموظفين هذا العام

كشفت دراسة أجرتها شركة التوظيف الخليجية GulfTalent عن نمو بنسبة 9 في المائة في قطاع التوظيف بدولة الإمارات في عام 2019.

ويستند هذا إلى أن 36 في المائة من جميع الشركات التي شملها الاستطلاع تخطط لزيادة عدد الموظفين هذا العام، مقابل 27 في المائة تخطط لتخفيض عدد الموظفين و 37 في المائة لا ترغب بإجراء أي تغيير.

وفيما يلي بعض فرص العمل المتاحة في الإمارات برواتب تصل إلى 20.000 درهم بحسب صحيفة خليج تايمز:

1-ممارس عام

الصناعة: الرعاية الصحية

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 15.000-20.000 درهم

الخبرة: 2-5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

2 – مصور (أنثى)

الصناعة: المستشفيات

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 15.000-20.000 درهم

الخبرة: 7 – 10 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

الجنس: أنثى

3- مهندس إنتاج – كهرباء

الصناعة: الهندسة

مكان الوظيفة: رأس الخيمة

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 2-5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

4- مدير متجر

الصناعة: استيراد / تصدير

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 2 – 5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

5- مهندس بيئي

الصناعة: الهندسة

مكان الوظيفة: أبوظبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 1-2 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

6- مدير تنفيذي لتطوير الأعمال

الصناعة: السلع الاستهلاكية

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 2-5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

7-مساعد مدير لتطوير الأعمال  

الصناعة: الأغذية والأغذية المعلبة

مكان الوظيفة: أبوظبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 10-15 سنة

نوع الوظيفة: دوام كامل

8-مساح الأرض

الصناعة: الهندسة

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 2-5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

9-مبرمجون 

الصناعة: إدارة المرافق

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 5-7 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

10-مهندس كيميائي

الصناعة: الهندسة

مكان الوظيفة: أبوظبي

الراتب: 10.001-15000 درهم

الخبرة: 1-2 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

المزيد:
شاهد: كيف ستتغير الوظائف في عام 2030 (فيديو)
هل نما التوظيف بقطاع البناء في الإمارات هذا العام؟

Via SyndiGate.info


© 2019 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن