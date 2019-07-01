الإمارات تتصدر الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018

تصدرت الإمارات الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 بحصة بلغت 73% من الإجمالي بحجم استثمارات بلغت 70.4 مليار درهم، تلتها الكويت بحصة 10.2% ثم السعودية 10%، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الـ 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019، والذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). كما استحوذت الدولة على 378 مشروعاً من إجمالي 876 مشروعاً استقطبتها الدول العربية.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصـادر من الدول العربية 27.4% إلى 47.8 ملـيـار دولار وبحصـة بلــغــت 2.7 % من الإجمالـي العـالـمي الـبـالـغ 1014 ملـيـــار دولار، ومثلت السعودية والإمارات على التوالي، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 76% لعام 2018.

وشهد عام 2018 تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي الإمارات ومصر وسلطنة عمان، بنحو 68.5% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ارتفاعاً بمعدل 3.4% لتبلغ 889.4 مليار دولار، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.8% من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار عام 2018. وتركزت الأرصدة فـي كل من السعودية والإمارات ومصر بنسبة 54.8% من الإجمالي.

وشهد عام 2018 إنشاء 876 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية بزيادة 56 مشروعاً عن 2017، وتخص تلك المشاريع 701 شركة، بتكلفة استثمارية 83.5 مليار دولار موفرة 134.2 ألف فرصة عمل.

وحلت سلطنة عمان في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي بقيمة 19.6مليار دولار تمثل 23.5% من الإجمالي تلتها السعودية 15.5 مليار دولار بحصة 18.6% ثم الإمارات 14.1 مليار دولار بحصة 16.9%..

وأعلنت المؤسسة عن استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.34% لتبلغ 31.2 مليـار دولار 2018، مقارنة مع 31.3 مليار دولار 2017، يأتي ذلك مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية. وأضاف التقرير الذي أطلقته المؤسسة من مقرها في الكويت أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية.

وعلى صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 422.4 مليار دولار بنهاية 2018، ومثلت 1.4 % من الإجمالي العالمي البالغ نحو 31 تريليون دولار 2018.

وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني فقد شهد 2018 قيام 103 شركات عربية بإنشاء 173 مشروعاً جديداً في المنطقة خارج حدود دولها وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بنحو 26.4 مليار دولار، حيث وفرت 32.2 ألف فرصة عمل جديدة.

وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال 2018 تصدرت سلطنة عمان القائمة العربية باستحواذها على 58.4% من إجمالي الاستثمارات.