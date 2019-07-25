الإمارات تتصدر الشرق الأوسط في صفقات الدمج والاستحواذ

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة صفقات الإندماج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن سجلت 20 صفقة بقيمة 14.4 مليار دولار، وذلك من إجمالي 40 صفقة واردة إلى المنطقة بقيمة 15.1 مليار دولار، وفقاً لتقرير إرنست ويونج لأنشطة الاندماج والاستحواذ.

وأفاد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً في قيمة الصفقات المعلنة خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 220,8%، لتصل إلى 115,5 مليار دولار مقارنة مع 36.0 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2018.

إلا أن حجم الصفقات تراجع في النصف الأول من العام بنسبة 10.7% مسجلاً 216 صفقة مقابل 242 صفقة في الفترة نفسها من العام السابق.

وكان قطاع النفط والغاز الأعلى استهدافاً بالنسبة لنشاط الصفقات الواردة إلى المنطقة، حيث سجل صفقات بقيمة 10.8 مليار دولار، وسجلت دولة الإمارات أربعاً من أصل ست صفقات واردة في هذا القطاع، شملت ثلاث صفقات كبرى تضمنت بيع حصص شركة أدنوك في أعمالها الخاصة بتكرير النفط وخطوط الأنابيب.

وجاءت صفقة استحواذ أوبر على «كريم نتوركس» مقابل 3.1 مليار دولار من بين الصفقات الهامة خلال النصف الأول من العام، كونها أكبر صفقة في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط حتى اليوم.

وخلال النصف الأول من 2019، شاركت مؤسسات مملوكة لحكومات في 55 صفقة، أي ما يمثل 25% من إجمالي الصفقات المعلنة، وبقيمة بلغت 104,5 مليار دولار أميركي، أي بما يعادل 90% من إجمالي قيمة الصفقات، منها صفقات ضخمة بمشاركة أرامكو السعودية، وأدنوك، وجهاز أبوظبي للاستثمار.

وخلال النصف الأول من عام 2019، سجل قطاع الكيماويات أعلى الصفقات من حيث القيمة بواقع 69.3 مليار دولار، بفضل صفقة أرامكو السعودية وسابك، وتلاه قطاع النفط والغاز بقيمة 14.2 مليار دولار، فيما سجل قطاع موفري الرعاية الصحية صفقات بقيمة 10,3 مليار دولار، بينما سجل قطاع المصارف وأسواق رأس المال صفقات بقيمة 5.1 مليار دولار، تلاه قطاع التكنولوجيا 4.6 مليار دولار، تضمنت صفقة استحواذ أوبر على «كريم نتوركس» بقيمة 3,1 مليار.