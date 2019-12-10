الإمارات تحتل المرتبة الأولى أقليمياً في التنمية البشرية 2019

حلت الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير التنمية البشرية 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضم 189 دولة، فيما حلت في المرتبة 35 عالمياً متفوقة على البرتغال وهنغاريا وكرواتيا وروسيا وبلغاريا ورومانيا والأورغواي وماليزيا.

ووفقاً للتقرير الصادر بعنوان «أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين» بلغ رصيد الدولة 0.866 درجة، فيما قدر حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي بـ66.912 دولاراً.

وحلت النرويج في المرتبة الأولى تلتها سويسرا ثم أيرلندا وألمانيا وهونغ كونغ في المرتبة الخامسة، بينما حلت المملكة المتحدة في المرتبة 15 والولايات المتحدة في المرتبة 16 واليابان في المرتبة 19 وفرنسا في المرتبة 26.

وعربياً حلت السعودية في المرتبة 36 والبحرين 45 وعمان 47 والكويت 57 والجزائر 82 وتونس 91 ولبنان 39 والأردن 102 وليبيا 110 ومصر 116 والمناطق الفلسطينية 119 والعراق 120 والمغرب 121 وسوريا 154 والسودان 168.

وينظر تقرير التنمية البشرية بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مؤشر التنمية البشرية، حيث ينظر إلى جودة واستدامة التنمية البشرية، إلى جانب كيفية تأثير التفاوتات الاجتماعية والقائمة على النوع الاجتماعي على البلدان.