الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً في نسبة رواد الأعمال إلى السكان

صُنفت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في نسبة رواد الأعمال إلى إجمالي عدد السكان بالدولة، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في «التقرير العالمي لريادة الأعمال 2019/ 2020»، الصادر أمس عن «المرصد العالمي لريادة الأعمال» في لندن.

وبلغت نسبة رواد الأعمال في الإمارات إلى إجمالي عدد سكانها من البالغين «الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاماً» خلال العام الماضي 8,2 %.

وجاءت أستراليا في المركز الثالث بنسبة 8%، فيما حلت ايرلندا رابعة بنسبة 7,5 %، وجاءت سلوفينيا في المركز الخامس بنسبة 7 %.

وكان المركز الأول من نصيب المملكة المتحدة التي بلغت فيها النسبة 8,4 %.

وصُنفت الإمارات أيضاً في المركز الخامس عالمياً ضمن التقرير نفسه على «مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال»، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء عالميين في مجال ريادة الأعمال.

وحصلت الإمارات في 2019 على رصيد بلغ 5,84 نقاط، وبفارق لا يتجاوز 0,21 نقطة عن سويسرا، التي احتلت المركز الأول برصيد بلغ 6,05 نقاط. وجاءت هولندا في المركز الثاني برصيد 6,04 نقاط، فيما حلت الصين رابعة رصيد 5,98 نقاط.

وتفوقت الإمارات في المناخ الداعم لريادة الأعمال على النرويج، التي حلت تاسعة برصيد 5,52 نقاط، الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز العاشر برصيد 5,31 نقاط، كندا التي حلت في المركز الــ 14 برصيد 5,16 نقاط، ألمانيا «الــ 16، برصيد 5,04 نقاط»، والسويد «الــ 19، 4,92 نقاط».

وتطرق التقرير للحديث عن مناخ ريادة الأعمال في الإمارات في 2019 بالتفصيل، فأفاد بأن نسبة ملكية لرواد الأعمال لمشروعاتهم التجارية بلغت في الإمارات خلال العام الماضي 7 %.

كما صنف التقرير الإمارات في المركز العاشر عالمياً في النوايا صوب ريادة الأعمال لدى البالغين بين إجمالي عدد سكانها البالغين، حيث أبدى 38,5 % منهم نوايا لريادة الأعمال في 2019.

وجاءت الإمارات في المركز الــ 11 عالمياً في ثقة رواد الأعمال بقدرتهم على تحقيق ثروات طائلة من خلال ريادة الأعمال، حيث أبدى 72,3 % من رواد الأعمال بالدولة هذه الثقة خلال العام الماضي.

وصُنفت الإمارات في المركز الــ 11 عالمياً أيضاً في بدء نشاط ريادة الأعمال مبكراً، حيث بدأ 16,4 % من رواد الأعمال بالدولة نشاط ريادة الأعمال خلال 2019 وهم في مراحل مبكرة من أعمارهم.

وحصلت الإمارات على المركز الــ 12 عالمياً في سهولة بدء الأعمال التجارية، حيث أفاد 66,1 % من سكان الدولة البالغين سهولة بدء وتأسيس الأعمال التجارية في الدولة خلال العام الماضي.

وبنفس النسبة، جاءت الإمارات المركز الــ 13 عالمياً من حيث توافر الفرص أمام البالغين من سكان الدول لبدء وتأسيس أعمال تجارية في مجالات تخصصهم في 2019.

ووحلت الإمارات في المركز الــ 12 عالمياً مجدداً، في معرفة الأشخاص الذين بدأوا أعمالاً تجارية جديدة، حيث أفاد 61,5 % من السكان البالغين في الإمارات معرفتهم بأشخاص أسسوا أعمالاً تجارية جديدة خلال 2019.

وجاء ترتيب الإمارات الــ 18 عالمياً في تأثير ريادة الأعمال على الصناعات المتنوعة، حيث أفاد 25,8 % من رواد الأعمال بالدولة في 2019 رضاهم عن تأثير ريادة الأعمال على الخدمات المتوافرة في مجال التجارة والأعمال.

وصُنفت الإمارات في المركز الــ 19 عالمياً في إدراك السكان البالغين لقدراتهم التجارية، حيث أبدى 62,2 % منهم خلال العام الماضي إدراكهم لامتلاك المهارات والمعارف اللازمة لريادة الأعمال.

وأفاد التقرير بـأن 51,7 % من رواد الأعمال بالإمارات أبدوا ثقة خلال 2019 بقدرتهم على صُنع الفارق في حياتهم وفي المجتمع المحيط بهم من خلال ريادة الأعمال.