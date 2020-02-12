  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الإمارات تحتل المركز الثالث عالمياً في الانتشار الرقمي

الإمارات تحتل المركز الثالث عالمياً في الانتشار الرقمي

منشور 12 شباط / فبراير 2020 - 09:18
الإمارات تحتل المركز الثالث عالمياً في الانتشار الرقمي
قُسّمَت النسبة على دبي وأبوظبي، بواقع 1.3% لكل منهما
أبرز العناوين
حصلت الإمارات على 2.6% من نسبة التداول عبر وسائل الإعلام الرقمي العالمي على مدار 2019

احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في نسبة الانتشار الرقمي في 2019، وفقاً لتصنيف مؤسسة «آي إن جي ميديا» البريطانية.

وحصلت الإمارات على 2.6% من نسبة التداول عبر وسائل الإعلام الرقمي العالمي على مدار 2019.

حيث قُسّمَت النسبة على دبي وأبوظبي، بواقع 1.3% لكل منهما. وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة؛ كندا؛ استراليا؛ الصين؛ وكل دول أوروبا. وجاءت اليابان في المرتبة الأولى، وكوريا الجنوبية الثانية.

وعلى صعيد المدن جاءت دبي في المركز السادس، متفوقة على روما؛ برشلونة؛ سول؛ وأوزاكا، وكانت ثقافة دبي هي العنصر الأكثر انتشاراً عند تداول اسمها عبر وسائل الإعلام الرقمي.

حيث استأثرت بنسبة 39% من المرات التي ذُكر فيها اسم دبي. وحصلت الأعمال التجارية على 20%، وقابلية النجاح والاستمرارية 17%؛ والتقنية 15%؛ والموهبة 9%.

وعلى صعيد متصل، أكدت الإمارات مكانتها كواحدة من أكثر الدول جاذبية في العالم للمستثمرين، من خلال تصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في استطلاع رأي أجرته مجلة «CEOWORLD» حول الاستثمار في التجارة الإلكترونية والقطاع الرقمي 2020، محتلة المركز العاشر عالمياً، متفوقة على تايوان وسنغافورة وهولندا وروسيا.

وحققت الدولة أرصدة عالية في مؤشري السياسات الحكومية ومؤشر الأمن والخصوصية والذي يعد من الأفضل عالمياً برصيد ناهز 94.49 ونقطة 94.42 نقطة على التوالي، ورصيد 63.07 نقطة في مؤشر الإطار المؤسسي والابتكار

موديز: الإمارات تتمتع بقوة اقتصاد استثنائية
تعرف على 5 نصائح مهمة لتعزيز علامتك التجارية

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...