الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في التصدير إلى الهند

جاءت الإمارات في المركز الثاني كأكبر وجهة للتصدير إلى الهند (28 مليار دولار) بعد الولايات المتحدة، تليها كل من الصين، وهونغ كونغ، وفقًا للمسح الاقتصادي 2019-2020، الذي قدمه وزير المالية وشؤون الشركات نيرمال سيترامان للبرلمان.وتعد الإمارات حالياً ثالث أكبر شريك تجاري للهند (7.3%) بقيمة يتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار في 2020.

ووفقاً للمسح الذي نشره موقع«بيج نيوز نتورك»، فقد تحسن الميزان التجاري للسلع في الهند خلال 10 سنوات، على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام. كما انخفضت نسبة صادرات السلع إلى الناتج المحلي إلى 11.3%، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي وارتفاع التوترات التجارية.

ويبقى البترول والزيوت والأحجار الكريمة وتركيبات الأدوية والذهب والمعادن النفيسة الأخرى من أهم السلع المصدرة.