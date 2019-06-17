الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في مبيعات العملات الافتراضية الإلكترونية

احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في مبيعات العملات الافتراضية الإلكترونية حتى يونيو 2019، وفق تقرير مؤسسة كوين سكيديويل لرصد تحركات ومبيعات العملات الإلكترونية.

وقال التقرير إن الإمارات تقدمت إلى المركز الثاني، رغم أنها لم تكن ضمن العشرة الأوائل في العام الماضي، مضيفاً«سبب تلك القفزة التي حققتها الإمارات هو ارتباط المبيعات بصفقتين، عندما جمع بنك«جي س بي أي بي»142 مليون دولار لتطوير منتجات البنوك والتأمين، وجمعت شركة«بولتن كوين» 67 مليون دولار من أجل الاستثمار في مختلف الأصول بما فيها العقارات والعملات الإلكترونية».

وقال أحمد يعقوب المدير الشريك في شركة نافو، إن اللاعبين الرئيسيين في الإمارات يعرفون احتمالات نمو تقنية بلوك تشين المستخدمة في تطوير الاقتصاد وتنميته ويبحثون عن فرص حقوق الاستثمار في الأدوات المناسبة للحصول على عائدات لاستثماراتهم، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال العديد من المشاريع الرقمية والمبادرات المحلية.

وأطلقت حكومة الإمارات استراتيجية بلوك تشين 2021 بهدف تحويل 50% من الخدمات الحكومية إلى منصة تقوم على تقنية بلوك تشين.