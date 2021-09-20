الإمارات تسجل تراجعاً في التضخم بـ 0.02% في يوليو

سجلت معدلات التضخم في الإمارات تراجعاً بـ 0.02% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020، فيما سجلت ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 0.07% مقارنة بشهر يونيو .

التضخم في الإمارات

حيث وصلت معدلات التضخم في الإمارات إلى 106.62 نقاط في يوليو الماضي مقارنة بـ 106.64 في يوليو 2020، وأيضًا مقابل 106.7 نقاط في يونيو 2021

وجاء السبب وراء تراجع التضخم في الإمارات بعد انخفاض 7 مجموعات إنفاق، أولها السكن والمياه والغاز حيث تشكل هذه المجموعة نسبة 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 4.32% ، تليها الأغذية والمشروبات بنسبة 1.53% والملابس والأحذية 8.79% والتبغ 0.01% والاتصالات 0.04% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.44%، والمطاعم والفنادق 0.28%.

وسجلت 5 مجموعات ارتفاعاً على أساس سنوي تمثلت بخدمات النقل بنحو 10.58%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.1% وخدمات الصحة 0.51% والتعليم 1.24%، والترويج والثقافة 17.18%.

وأيضًا سجل التضخم في الإمارات انخفاضاً على أساس شهري بعد انخفاض 6 مجموعات رئيسية تمثلت بهذه النسب الملابس والأحذية بنسبة 0.75% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.37% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.13% والاتصالات 0.03% والترويج والثقافة 3.87% والسلع والخدمات المتنوعة 1.31%، بينما ثبتت مجموعة التعليم دون تغيير، في حين ارتفعت مجموعات الأغذية والمشروبات 0.24% والتبغ 0.55% وخدمات الصحة 0.03% وخدمات النقل 1.64% والمطعام والفنادق 0.03%.



وسجل التضخم في الإمارات على مستوى كل إمارة انخفاضاً على أساس شهري بنسب مختلفة تمثلت كالتالي، 0.23% في أبوظبي، و0.23% في الشارقة، و0.17% في عجمان، بينما ارتفع بنسبة 0.27% في دبي، و0.21% في أم القيوين، و0.02% في رأس الخيمة، و0.13% في الفجيرة.

