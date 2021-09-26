الإمارات تصرف 22.6 مليار درهم تعويضات موظفين لعام 2021

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع تعويضات الموظفين إلى 22.6 مليار درهم من إجمالي مصروفات الميزانية والبالغة 58 ملياراً، وذلك بعد الكشف عن مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021.

حيث سجل إجمالي تعويضات الموظفين المقدر للسنة المالية الجارية ارتفاعاً بـ 29.4% أو 5.14 مليارات درهم مقارنة بنحو 17.46 ملياراً في مشروع الميزانية عن السنة المالية 2020.

وتم توزيع تعويضات الموظفين على النحو التالي مليارات درهم جملة الشؤون الحكومية، و956.5 مليوناً جملة البنية التحتية والموارد الاقتصادية و10.84 مليارات جملة التنمية الاجتماعية.

وجاء ضمن تعويضات الموظفين بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتامين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة و الأتعاب والعمولات النقدية ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.