  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الإمارات تصرف 22.6 مليار درهم تعويضات موظفين لعام 2021

الإمارات تصرف 22.6 مليار درهم تعويضات موظفين لعام 2021

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:36
الإمارات تصرف 22.6 مليار درهم تعويضات موظفين لعام 2021
الدرهم الإماراتي
أبرز العناوين
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع تعويضات الموظفين إلى 22.6 مليار درهم من إجمالي مصروفات الميزانية والبالغة 58 ملياراً، وذلك بعد الكشف عن مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021. 

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع تعويضات الموظفين إلى 22.6 مليار درهم من إجمالي مصروفات الميزانية والبالغة 58 ملياراً، وذلك بعد الكشف عن مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021. 

اقرأ ايضاًالإمارات تعتزم إطلاق 50 مشروع اقتصادي جديد الإمارات تعتزم إطلاق 50 مشروع اقتصادي جديد

حيث سجل إجمالي تعويضات الموظفين المقدر للسنة المالية الجارية ارتفاعاً بـ 29.4% أو 5.14 مليارات درهم مقارنة بنحو 17.46 ملياراً في مشروع الميزانية عن السنة المالية 2020.

وتم توزيع تعويضات الموظفين على النحو التالي مليارات درهم جملة الشؤون الحكومية، و956.5 مليوناً جملة البنية التحتية والموارد الاقتصادية و10.84 مليارات جملة التنمية الاجتماعية.

وجاء ضمن تعويضات الموظفين بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتامين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة و الأتعاب والعمولات النقدية ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

كلمات دالة:اقتصاد الإماراتتعويضات الموظفين في الامارات

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...