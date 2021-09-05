الإمارات تعتزم إطلاق 50 مشروع اقتصادي جديد

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم استراتيجية لتنفيذ 50 مشروع اقتصادي جديد في البلاد بهدف تعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، حيث تطمح لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات، وهذا ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي مع بدء الموسم الحكومي الجديد.



في #الامارات فقط.

50 مشروع وطني خلال 25 يوم.

من 5 سبتمبر الى 30 سبتمبر.

بمعدل مشروعين في اليوم الواحد!

ومن ثم نبدأ شهر جديد بأكبر فعالية في العالم.#إكسبو_دبي2020 في 1 اكتوبر 2021 pic.twitter.com/yZiNKpTgKW — 🇦🇪 م. عبدالله الحمادي (@BuHazae) September 3, 2021



حيث عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على استحداث العديد من الإجراءات من أجل جذب الاستثمارات والتعافي من تداعيات كورونا.

وبين معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء خلال الإعلان عن 50 مشروع اقتصادي جديد، أن هناك مبادىء تم اعتمادها خلال هذه استراتيجية الـ50 مشروع اقتصادي الجديد:

الأولوية تقوي الاتحاد

التوجه نحو بناء أفضل اقتصاد في العالم

الوصول في التعليم لمراحل متقدمة من أجل الحفاظ على هدف الإمارات في التفوق.

الخلاف السياسي مع أي دولة لايعني عدم مساعدتها في حالة الكوارث

الانفتاح والتسامح على أولوية قائمة منظومة القيم في الإمارات



خطة الإمارات في 50 مشروع اقتصادي جديد تشمل:

توجه حكومة الإمارات إلى إطلاق مشروع القيمة الوطنية، وتهدف إلى رفع قيمة مصروفات المشتريات والعقود 55 مليار درهم في الاقتصاد المحلي بحلول 2025، وأن تصل إلى 7300 موزع وطني معتمد و15 شركة وطنية و45 جهة اتحادية.

تعتزم حكومة الإمارات بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية تخصيص 5 مليار درهم لدعم المشاريع الإماراتية.

دعم استخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة عن طريق تخصيص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية.

المجالات التي تركز عليها الإمارات في خطة 50 مشروع اقتصادي جديد: