الإمارات تضيف منتجات لقائمة الضريبة الانتقائية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين بإضافة عدد من المنتجات لقائمة الضريبة الانتقائية وتطبيقها على هذه المنتجات بدءا من أول يناير المقبل 2020.

وينص القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى.

كما يشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وذلك بنسبة 100%.