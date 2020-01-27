الإمارات تطرح مبادرة لتخفيض أسعار السلع حتى 90 % في رمضان

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن طرح مبادرة بالاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في أسواق الدولة، تتضمن تخفيض أسعار السلع في رمضان بنسب تتراوح بين 50 و90%.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحفية، أنه يتم الاستعداد مبكراً لشهر رمضان المقبل، من خلال وضع خطة مع منافذ البيع، حيث طلبت الوزارة خلال اجتماع أمس، مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية بأبوظبي، تقديم كشوفات بعدد السلع التي ستقوم المنافذ بتخفيض أسعارها، ونسب التخفيض، والسلع المدعومة ومبالغ الدعم.

وأوضح النعيمي أنه تمت مناقشة توفير أكبر عدد ممكن من السلع خلال الموسم الرمضاني، وعدم وجود أي نقص في أي سلعة بأسواق الدولة، ما سيكون له تأثير على تخفيض الأسعار.

وأضاف: «تعهدت منافذ البيع بتوفير السلع الأساسية كافة التي يحتاج إليها المستهلك». وأشار النعيمي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مع منافذ البيع والجمعيات في مختلف إمارات الدولة، استعداداً لموسم رمضان الذي يعد من أهم المواسم بالنسبة للمستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد منافذ البيع على الاستماع إلى مطالب المستهلكين وشكاواهم وحلها لزيادة الثقة، بحسب النعيمي.

وأضاف النعيمي أن الوزارة ركزت على موضوع توافر «كاونترات» للإشراف على صناديق الدفع في حالة وجود ازدحام، خاصة في أوقات الذروة في رمضان، لتقليل الازدحام، مؤكداً تفعيل مبادرة المستهلك المراقب وإرسال الشكاوى لوزارة الاقتصاد والدوائر المحلية المختلفة، في حال وجدت.

وأضاف: «تم خلال الاجتماع، مناقشة مبادرة كاشف السعر وأهميتها للمستهلك، وضرورة زيادة عددها قبل رمضان المقبل، لخدمة المستهلكين».

وأشار النعيمي إلى أنه سيقوم بجولات في رمضان، تشمل منافذ البيع والجمعيات للتعريف بالعروض التي تقدمها.

من جهة أخرى، أشار النعيمي إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مبادرة تثبيت الأسعار، حيث كشفت الوزارة عن زيادة عدد السلع المثبتة بنحو 10% لعام 2020 لتصل إلى 6000 صنف.