الإمارات تطلق موجة مشاريع عقارية متنوعة

حدث في مدن الإمارات، لا سيما دبي وأبوظبي والشارقة، إطلاق سلسلة مشروعات عقارية جديدة متنوعة، تم التركيز على القطاع السكني في غالبية المشروعات، حيث برزت الفلل السكنية في قائمة الأكثر تفضيلاً لدى المستثمرين، وهو اهتمام جذب شركات التطوير التي سارعت إلى تلبية الطلب المتزايد على هذه السلعة العقارية.

وتركزت أغلب المشروعات الجديدة في دبي، حيث ارتفع عدد مشروعات التطوير العقاري التي أعلن عنها أخيراً والجاري تنفيذها في المدينة خلال العام الجاري إلى أكثر من 300 مشروع سكني وتجاري متعدد الاستخدامات بقيمة إجمالية تناهز 100 مليار درهم، طبقاً لمصادر «البيان الاقتصادي».

وتأتي موجة المشاريع العقارية التي جرى طرحها خلال الأشهر السبعة الماضية والنصف الأول من شهر أغسطس الجاري 2021 في سياق سعي شركات التطوير العقاري إلى استثمار الإقبال الدولي على عقارات المدينة، والذي بلغ ذروته عشية التعاطي النوعي مع الجائحة والتعافي القوي من تداعياته.

وتصدّرت شركات عدة مشهد إطلاق المشاريع الجديدة، تقدمتها «إعمار العقارية» و«نخيل» و«ديار» و«بن غاطي» و«داماك» و«إيجل هيلز» و«مجموعة أراس».

وتيرة متسارعة

وأبلغت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «البيان الاقتصادي» منتصف العام الجاري 2021 عن وجود 286 مشروعاً عقارياً قيد الإنجاز في المدينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 90.6 مليار درهم وبحسب البيانات التي اطلع عليها «البيان الاقتصادي»، فإن بعض الشركات العقارية قامت بإنجاز 12 مشروعاً منذ بداية العام بـ 2.37 مليار درهم، كما تم إنجاز 71 مشروعاً عقارياً خلال عام 2020، بنحو 326 مليار درهم في وتيرة متسارعة تواكب نمو الطلب.

وتتنوع استخدامات المشاريع قيد الإنجاز بين المجمعات السكنية والتجارية وناطحات السحاب، وتخدم الطلب المتزايد من قطاعات السكن والعمل والضيافة والتسوق والترفيه والصحة والتعليم وغيرها.

وأشاعت صفقات البيع والشراء التي شهدها السوق العام الماضي وبداية العام الجاري وتجاوزت عشرات المليارات من الدراهم حماسة بعض المطورين العقاريين ورغبتهم لاقتناص الفرصة، فسارعوا لإطلاق مشاريع عقارية سكنية جديدة بعدما كانوا حتى وقت قريب من أوائل الداعين إلى إيقاف إطلاق المشاريع العقارية بسبب تخمة المعروض.

بواكير المشروعات

كانت «إيجل هيلز الشارقة» أول من أطلق مشاريع جديدة، إذ أُعلن عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير جزيرة مريم من خلال إطلاقها مشروع «مريم جيت رزيدنسز»، ويأتي إطلاق مشروع «مريم جيت رزيدنسز» الذي يقع بالقرب من «مريم بيتش رزدينسز» استكمالاً للمشروع السكني في جزيرة مريم.

حيث يضم 6 مبانٍ منخفضة الارتفاع موفراً سهولة الوصول إلى الشارع التجاري الرئيسي في الجزيرة، بالإضافة إلى حدائق داخلية وإطلالات على القناة المائية بما في ذلك شاطئا الممزر والخان، ثم واصلت الشركة عمليات التطوير لتطلق «شمس ريزيدنسز» ضمن مشروع «جزيرة مريم»، وهو عبارة عن مبنى يضم 59 شقة سكنية.

تلتها شركة «جرين يارد للتطوير العقاري» بإطلاقها مشروعها السكني الأخضر والمستدام «جويا بلانكا» في منطقة أرجان البرشاء في دبي، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون درهم، ويوفر المشروع 313 وحدة سكنية بواقع 153 استوديو، و151 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و9 شقق ذات غرفتين، تتميّز كل وحدة منها بألوان عصرية وتشطيبات ذات جودة عالية، وسيتمتع المشترون والمستثمرون بخطط سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات مع دفعة أولى تبلغ 10%.

أما «بن غاطي للتطوير العقاري»، فقد أطلقت «بن غاطي ميراج» في قرية جميرا الدائرية في دبي بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون درهم، ومن المقرر تسليم المشروع بداية 2022، ويعد هذا الطرح الثالث لمشروعات الشركة في منطقة قرية جميرا الدائرية، ليرتفع عدد الشقق التي تم طرحها في المنطقة من قبل الشركة إلى 500 شقة.

نجاحات مدوية

ونجحت نخيل العقارية في مارس 2021 في بيع آخر الشقق السكنية المتبقية في المعلم العمراني برج «ذا بالم تاور»، المكون من 52 طابقاً والواقع في «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً، فقد زادت على ذلك النجاح ببيع غالبية وحدات «ذا بالم تاور ريزيدنسز» بأسعار تبدأ بـ 1.7 مليون درهم شاملة رسوم الخدمات لأول 5 سنوات وجميع رسوم التسجيل العقاري.

ولم تكتف الشركة بذلك بل أعلنت منتصف العام الجاري عن بيع فلل بقيمة 800 مليون درهم خلال زمن قياسي بلغ أربع ساعات فقط، وبهذا تكون المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 217 فيلا من 4 و5 غرف نوم قد بيعت بالكامل بعد إطلاقها. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية العام الحالي لتكتمل عام 2024.يذكر أن أكثر من 1700 متعامل لدى «نخيل» استثمروا بالفعل في منطقة الفرجان التي تمتد بمساحة 560 هكتاراً ويسكنها حوالي 26 ألف نسمة حالياً.

وتنافس مستثمرون جدد على شراء الفلل الجديدة التي أعلنت عنها الشركة في مجمعها السكني الجديد «مروج الفرجان» ويأتي مشروع «مروج الفرجان» لينضم إلى 1700 فيلا وتاون هاوس و2800 شقة سكنية في المنطقة. ويضم «مروج الفرجان» 418 فيلا في منطقة الفرجان - أحد أكبر مشاريع الشركة في دبي.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع مروج الفرجان 314 فيلا من أربع غرف نوم و104 فيلات من خمس غرف نوم بمساحات إجمالية تبلغ 5 ملايين قدم مربع تقع وسط مساحات خضراء وتتخللها مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المخصصة للسكان.

مزيج مثالي

في مايو 2021 أعلنت «إلينغتون العقارية»، عن مشروع سكني جديد في أحد أبرز المجمعات السكنية في دبي، مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. ويضم 277 شقة سكنية ويطمح المشروع الجديد ليكون وجهة سكنية عالمية المستوى، وسيساهم في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040، والتي تركز على الصحة والاستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

وتم تصميم المشروع بعد إجراء سلسلة من الدراسات والبحوث العميقة لضمان تقديم مزيج مثالي من تجارب المعيشة الداخلية والخارجية.

وفي يونيو 2021 أطلقت «شروق» مشروعين شاطئيين جديدين الأول «شاطئ اللؤلؤية» في مدينة خورفكان، والثاني «شاطئ الحيرة» في مدينة الشارقة بتكلفة إجمالية للمشروعين تبلغ 197 مليون درهم.

وفي الشهر ذاته كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان» عن خطط لإطلاق عمليات تشييد ناطحة سحاب في دبي فريدة من نوعها بارتفاع يصل إلى 460 متراً وتقع على شارع الشيخ زايد على مقربة من برج خليفة.

عمارة مستدامة

وأوضحت المصادر أن المشروع سكني وسيشكل ثورة في العمارة المستدامة وهندسة الرياح والهياكل الإنشائية. وأشارت إلى أن الناطحة من تطوير شركة «أس آر جي»، وتصميم «كيلا» التي صممت أيقونات هندسية أبرزها متحف المستقبل و«سيتي ووك». واللافت في التصميم هو تموضع توربينات الرياح المزدوجة في قمته ما يؤسس لمعايير جديدة في مستقبل المباني الشاهقة.

وفي مايو 2021 أعلنت مجموعة أراس، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إطلاق مشروعها العقاري الأول «أراس ريزيدنس» في منطقة مجان، بكلفة إجمالية بلغت 75 مليون درهم. ويعد «أراس ريزيدنس» المشروع السكني الأول للشركة في دبي، حيث يضم باقة من الخيارات السكنية المتنوعة والفسيحة، والتي تمتد على مساحة 17 ألف قدم مربع، وإجمالي مساحة بناء 140 ألف قدم مربع.

مفاجأة ضخمة

وخلال منتصف العام الجاري، فاجأت مجموعة «ألف» السوق بإطلاق «الممشى سيرة» ضمن مشروعها العقاري متعدد الاستخدامات «الممشى» بإمارة الشارقة، باستثمارات 1.6 مليار درهم، ويضم المشروع 3 مجمعات سكنية تضم 1.699 وحدة سكنية، تتوزع على 11 مبنى، ومن المتوقع تسليم المشروع بالربع الأخير من عام 2024.

على صعيد آخر أكدت مصادر مطلعة فتح باب الاستثمار العقاري في مشروع «قمر» الذي يضم مباني شقق سكنية فاخرة جاهزة للسكن وتمثل المرحلة الأولى من مدينة بدر السكنية الواقع بمنطقة المحيصنة وتتكون مرحلة «قمر» من 11 مبنى على الطراز المعماري الإيطالي والإسباني وتضم مجتمعة ما مجموعه 768 شقة بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وجميعها تحتوي على شرفات تطل على المناظر الطبيعية الخضراء المحيطة بها.

وقالت المصادر لـ«البيان الاقتصادي» إن المشروع الذي يملكه بنك دبي الإسلامي يتيح للراغبين تملك الوحدات السكنية مقابل سداد 10% والانتقال للعيش في المشروع مع سداد 90% المتبقية من ثمن العقار على 10 سنوات أو من خلال التمويل البنكي لمدة 25 عاماً طبقاً لما ذكرته إدارة المشروع في موقعها على شبكة الإنترنت.

عودة «ديار»

عادت «ديار» إلى مسرح التطوير العقاري بمشروع برجٍ سكني باسم «ريغاليا»، بقيمة تبلغ مليار درهم في منطقة الخليج التجاري بدبي، وهو عبارة عن ناطحة سحاب فاخرة مكون من 70 طابقاً، ويشمل مرافق مختلفة مع الشقق السكنية، ويُعد أطول برج تشيّده الشركة.

وقالت «ديار» إن البدء بعمليات إنشاء «ريغاليا» سيكون في أغسطس 2021، متوقعة إنجازه في ديسمبر 2024.