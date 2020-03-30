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الإمارات تعتزم تطبيق 5 مراحل للتعامل مع موظفي القطاع الخاص خلال فترة الإجراءات الاحترازية

منشور 30 آذار / مارس 2020 - 09:35
الإمارات تعتزم تطبيق 5 مراحل للتعامل مع موظفي القطاع الخاص خلال فترة الإجراءات الاحترازية
يأتي في المرحلة الثالثة منحه إجازة بدون أجر، وفي المرحلة الرابعة خفض أجره بشكل مؤقت، وفي النهاية خفض أجره بشكل دائم
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أصدرت وزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين الإماراتية قراراً بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أصدرت وزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين الإماراتية قراراً بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار ليحدد 5 مراحل للتعامل مع الموظفين الوافدين أثناء فترة الإجراءات الاحترازية، أولها تطبيق نظام العمل عن بعد، ثانياً منح إجازة مدفوعة الأجر.

ويأتي في المرحلة الثالثة منحه إجازة بدون أجر، وفي المرحلة الرابعة خفض أجره بشكل مؤقت، وفي النهاية خفض أجره بشكل دائم.

هذا ويذكر أن الشركة ملزمة بالسير بهذه الإجراءات بالترتيب.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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