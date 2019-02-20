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الإمارات تلتزم بخطط منظمة أوبك لتخفيض إنتاج النفط لتصل إلى 3.072 مليون برميل يومياً

الإمارات تلتزم بخطط منظمة أوبك لتخفيض إنتاج النفط لتصل إلى 3.072 مليون برميل يومياً
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