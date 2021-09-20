الإمارات توقع اتفاقيات مع الأردن لتنفيذ مشاريع تطوير بحرية في العقبة

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية بشكل مبدئي مع شركة تطوير العقبة، حيث جاء في نص الاتفاقية أن تعمل موانئ أبوظبي على إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في الأردن.

حيث ستعتبر المحطة السياحية في ميناء العقبة بوابة رئيسية يدخل من خلالها المسافرين على متن السفن السياحية التي ستقود منطقة البحر الأحمر، وقد تكون فرصة لجذب القاطنين في العقبة، والعمل على توفير مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية.



ووقعت الشركة الإماراتية أيضًا اتفاقية أخرى بشكل مبدئي، تتضمن أن تقوم مجموعة موانئ أبوظبي من خلال ذراعها الرقمية،بوابة المقطع ،بتطوير نظام مجتمع الموانىء لمنظومة موانئ العقبة، حيث يساعد تطوير النظام على تسهيل التواصل بين جميع مشغلي موانئ العقبة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة «تطوير العقبة»، والهيئة البحرية الأردنية، والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية.



وتعتزم مجموعة موانئ أبوظبي أيضًا أن تشغل خبراتها التجارية واللوجستية الواسعة أثناء تعاونها مع شركة تطوير العقبة، حيث قد يعزز هذا النظام قدرات منظومة موانئ العقبة التقنية والتكنولوجية.

وتم توقيع الاتفاقيتين، بعد أن زار وفد أردني رفيع المستوى أبوظبي،ويترأس الوفد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت.

وصرح الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «أن إنشاء وتشغيل محطة السفن السياحية الجديدة في مرسى زايد قد يشكل إنجازاً كبيراً لقطاع السياحة والرحلات البحرية المتنامي في المملكة الأردنية، وهو الأول ضمن سلسلة مشاريع تطويرية تعتزم دولة الإمارات تنفيذها في المستقبل.