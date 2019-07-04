الإمارات في المرتبة 11 عالمياً في توفير الخدمات عبر الإنترنت

تفوقت الإمارات في توفير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت محتلة المركز 11 من بين 68 دولة تضمنها مؤشر الحياة الرقمية 2019 الصادر عن مؤسسة«انترنيشنز» العالمية بعنوان«الحياة الرقمية في الخارج، تواصل العقول العالمية». وكان تصنيف الدولة حظي بتصويت 80% من الوافدين لها بشكل إيجابي مقابل 55% على مستوى العالم.

وحلت الإمارات في المركز 37 في المؤشر العام من بين 68 متفوقة على دول مثل بلجيكا وبلغاريا وجنوب أفريقيا واليابان واليونان وألمانيا والأرجنتين. وجاءت كل من استونيا وفنلندا والنرويج والدانمارك ونيوزيلاندا في المراكز الخمس الأولى للمؤشر، فيما جاءت الصين وميرامار في ذيل القائمة.