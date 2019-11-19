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الإمارات ومصر تقيّمان مشروعات المنصة المشتركة

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:26
مصر والإمارات بدأتا فعلياً تقييم المشروعات المشتركة التي يمكن إدراجها على منصة الاستثمارات المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار
الإمارات ومصر تبدأن تقييم المشروعات المشتركة التي يمكن إدراجها على منصة الاستثمارات المشتركة بين البلدين
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أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في مصر، أن مصر والإمارات بدأتا فعلياً تقييم المشروعات المشتركة التي يمكن إدراجها على منصة الاستثمارات المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في مصر، أن مصر والإمارات بدأتا فعلياً تقييم المشروعات المشتركة التي يمكن إدراجها على منصة الاستثمارات المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار، الذي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي الأسبوع الماضي.

وبحسب تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة أمس، ونشرتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن المشروعات الخاضعة للتقييم، سيجري تنفيذها بنظام الشراكة بين البلدين بنسبة 50-50، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاق تدشين المنصة، حيث ستتولى مصر المسؤولية عن المباني والإنشاءات والبنية التحتية، فيما ستقوم الإمارات بالتمويل.

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Via SyndiGate.info


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