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الاتحاد الأوروبي: لا تغيير على قائمة السفر الآمن في الوقت الحالي

منشور 10 آب / أغسطس 2021 - 05:44
الاتحاد الأوروبي: لا تغيير على قائمة السفر الآمن في الوقت الحالي
وتشمل القائمة حاليا 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة واليابان واستراليا، تعتبر آمنة من المنظور الصحي في ظل الجائحة الحالية.
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وطلب التكتل مرارا من واشنطن السماح بدخول موطني الاتحاد الأوروبي بعدما أضاف الولايات المتحدة في يونيو حزيران إلى ما يعرف بالقائمة البيضاء.

أفاد مسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز البارحة إن الاتحاد لا يعتزم تغيير قائمته للسفر الآمن على المدى القريب. مما يعني أن السفر غير الضروري من الولايت المتحدة سيستمر في الوقت الحالي على الرغم من الارتفاع الجديد في الإصابات بفيروس كورونا هناك.

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وتشمل القائمة حاليا 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة واليابان واستراليا، تعتبر آمنة من المنظور الصحي في ظل الجائحة الحالية.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن إدراج الولايات المتحدة في القائمة ربما يعاد النظر فيه.

وبحسب مسؤولين بالاتحاد، فإنه سيجري مراجعة القائمة في غضون أسبوعين، أو ربما في موعد أقرب من ذلك إذا تغير وضع كوفيد-19 .

وطلب التكتل مرارا من واشنطن السماح بدخول موطني الاتحاد الأوروبي بعدما أضاف الولايات المتحدة في يونيو حزيران إلى ما يعرف بالقائمة البيضاء.

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وتلك القائمة غير ملزمة رغم أن حكومات الاتحاد الاوروبي تميل لتطبيقها. لكنها يمكنها أن تتجاهلها.

وقال مسؤولون إن دول التكتل السبع والعشرين منقسمة، إذ تحث بعضها على معاملة بالمثل من الولايات المتحدة في حين أن دولا أخرى أكثر اعتمادا على السياحة تعارض إزالة واشنطن من القائمة.

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:الاتحاد الأوروبيالسفر

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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