الاتحاد للطيران تعتزم تشغيل رحلة موسمية يومية بين العين وجدة خلال شهر رمضان

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، للسنة الثانية على التوالي، تسيير رحلة يومية مباشرة بين مدينة العين في دولة الامارات ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل. حيث ستقلع الرحلات خلال الفترة الممتدة بين 14 و23 مايو المقبل لتلبية الطلب المتزايد لمؤدي مناسك العمرة.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرة A320 في أوقات مناسبة للضيوف حيث سيكون موعد الاقلاع في فترتي الظهر والعصر بين الجهتين.

تم طرح هذه الرحلة في نفس الفترة من العام الماضي وتجسد الخطوة التزام الناقلة تجاه مسافريها من مواطني امارة العين الذي يشكلون قاعدة كبيرة من عملائها الاماراتيين. كما تعد مدينة العين مقراً لمرافق الاتحاد لتدريبات الطيران الأولية ومركز الاتصال الحائز على جوائزعالمية.