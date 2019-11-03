الاحتجاجات تؤخر تفريغ شحنات غذائية من ميناء أم قصر في العراق

قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني اليوم الأحد، إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.

وأغلق آلاف المحتجين كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج قرب مدينة البصرة أمس السبت، بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم مساء الجمعة.

وتوقفت العمليات تماما بالميناء منذ يوم الأربعاء، ويستقبل الميناء معظم واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

واستبق المواطنون العراقيون، تجدد المظاهرات في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإقبال واسع على الأسواق والمجمعات التجارية في مدن جنوب ووسط العراق، فضلا عن العاصمة بغداد، لتخزين المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية.

وقال مسؤول في وزارة التجارة ببغداد لـ"العربي الجديد" إن مخاوف السكان في المحافظات التي تشهد التظاهرات تسببت في ارتباك الأسواق ورفع أسعار بعض المواد، بسبب إقبالهم الشديد على تخزين كميات لا مبرر لها، في حين أن الخطة الحكومية لا تتضمن أي إعاقة لعمليات دخول البضائع التجارية أو حركة الأسواق وحظر التجوال جزئي، ولا يشمل هذا الجانب على الإطلاق.