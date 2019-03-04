الاحتياطات الدولية والسيولة الأجنبية لقطر تنمو 31% في يناير 2019

إرتفع إجمالي الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي خلال يناير الماضي بنسبة 31% على أساس سنوي إلى نحو 49.4 مليار دولار، وبنسبة 0.2% على أساس شهري.

و بينت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي القطري لشهر يناير 2019 ارتفاع أرصدة المركزي لدى البنوك الاجنبية بنسبة 29% إلى 15.8 مليار دولار، وزيادة الاستثمار في السندات واذونات الخزانة الاميركية بنسبة 210% إلى 12.4 مليار دولار على أساس سنوي، وانخفاضها بنسبة 17.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2018.

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