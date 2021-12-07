الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع بشكل طفيف إلى 210 مليار ريال

ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لقطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 209.7 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

وسجلت قطر احتياطات مرتفعة الشهر الماضي نحو .153 مليار ريال، وسط دعم من نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 15% إلى نحو 29.8 مليار ريال، واستقرار أرصدة الذهب عند 11.9 مليار ريال، مقابل تراجع الإستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 3.5% على أساس شهري إلى نحو 105.8 مليار ريال.

