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الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع بشكل طفيف إلى 210 مليار ريال

منشور 07 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:30
الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع بشكل طفيف إلى 210 مليار ريال
سجلت قطر احتياطات مرتفعة الشهر الماضي نحو .153 مليار ريال
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ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لقطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 209.7 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي. 

ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لقطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 209.7 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي. 

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وسجلت قطر احتياطات مرتفعة الشهر الماضي نحو .153 مليار ريال، وسط دعم  من نمو الأرصدة  لدى البنوك الأجنبية بنسبة 15% إلى نحو 29.8 مليار ريال، واستقرار أرصدة الذهب عند 11.9 مليار ريال، مقابل تراجع الإستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 3.5% على أساس شهري إلى نحو 105.8 مليار ريال.
 

كلمات دالة:اقتصاد قطر

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