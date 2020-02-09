الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع بنسبة 10.8% في يناير 2020

ارتفع الإحتياطي الأجنبي لقطر في شهر يناير كانون الثاني الماضي بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى نحو 55 مليار دولار وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

ودعم الصعود السنوي للاحتياطي القطري ارتفاع احتياطيات الذهب بنسبة 29% إلى نحو ملياري دولار، و زيادة الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنسبة 78% إلى نحو 22.3 مليار دولار.

وسجلت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية انخفاضا بنسبة 5.9% على أساس سنوي بنحو 15 مليار دولار، وكذا حقوق السحب الخاصة و الحصة لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3% إلى 522 مليون دولار.