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الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع بنسبة 10.8% في يناير 2020

منشور 09 شباط / فبراير 2020 - 08:48
سجلت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية انخفاضا بنسبة 5.9% على أساس سنوي بنحو 15 مليار دولار
قطر
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ارتفع الإحتياطي الأجنبي لقطر في شهر يناير كانون الثاني الماضي بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى نحو 55 مليار دولار

ارتفع الإحتياطي الأجنبي لقطر في شهر يناير كانون الثاني الماضي بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى نحو 55 مليار دولار وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

ودعم الصعود السنوي للاحتياطي القطري ارتفاع احتياطيات الذهب بنسبة 29% إلى نحو ملياري دولار، و زيادة الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنسبة 78% إلى نحو 22.3 مليار دولار.

وسجلت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية انخفاضا بنسبة 5.9% على أساس سنوي بنحو 15 مليار دولار، وكذا حقوق السحب الخاصة و الحصة لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3% إلى 522 مليون دولار.

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Via SyndiGate.info


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