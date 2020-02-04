الاحتياطي الأجنبي للجزائر يتراجع إلى 62 مليار دولار بخسارة 10 مليارات دولار

أعلن محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، عن تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 62 مليار دولار، في حين أكد أن هذا المستوى من الاحتياطي "جيد".

وصرح محافظ بنك الجزائر في تصريح إعلامي، اليوم الإثنين، عقب اجتماع تشاوري مع رؤساء البنوك التي تنشط في الساحة المالية قائلاً: "لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف وهو مستوى جيد".

وبهذا الرقم يسجل احتياطي الصرف الجزائري تراجعاً بـ 10 مليارات دولار في أقل من سنة، حيث استقر الاحتياطي مع نهاية أبريل/نيسان 2019، عند 6. 72 مليار دولار مقابل 88. 79 مليار نهاية 2018 و 33. 97 مليار دولار نهاية 2017.

وتوقعت الحكومة الجزائرية في موازنة سنة 2020، تراجع احتياطي الصرف إلى 6. 51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

وتلخّص الأرقام التي توقّعتها الحكومة الجزائرية، المتعلقة باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، امتداد الوضعية الحرجة لاقتصاد الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال السنتين المقبلتين، إذ تشير التوقعات الرسمية إلى سرعة تآكل احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي الجزائري، متعدياً الخطوط الحمراء مستقبلاً.

وكانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي عند مستوى 97.33 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفق بيانات البنك المركزي الجزائري، وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من سنة 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع، إذ تخطت الاحتياطات 194 مليار دولار في نهاية 2013.