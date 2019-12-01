الاحتياطي العام السعودي انخفض 6 مليارات ريال في أكتوبر

انخفض الاحتياطي العام للسعودية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 490.06 مليار ريال (130.7 مليار دولار تقريبا) من 496.04 مليار ريال في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبانخفاض بلغ نحو 6 مليارات ريال تقريبا.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، فقد تراجع الحساب الجاري للسعودية في أكتوبر أيضا إلى نحو 47.59 مليار ريال من 70.68 مليار ريال في سبتمبر 2019.

كانت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" قد سجلت تراجعا في أكتوبر إلى 1.877 تريليون ريال تقريبا من 1.9 تريليون ريال تقريبا.

وتتوقع السعودية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً)، تمثل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير التوقعات غير الرسمية إلى ارتفاع العجز لنحو 187 مليار ريال.

ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة العام الجاري.