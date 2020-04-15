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الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين ينخفض بـ 10.8% على أساس سنوي في الربع الأول 2020

منشور 15 نيسان / أبريل 2020 - 10:40
الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين ينخفض بـ 10.8% على أساس سنوي في الربع الأول 2020
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.4 بالمئة على أساس سنوي
أبرز العناوين
قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع 10.8 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار ليبلغ 216.19 مليار يوان (30.62 مليار دولار)

قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع 10.8 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار ليبلغ 216.19 مليار يوان (30.62 مليار دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تأثر بفعل جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك مقارنة مع تراجع بنسبة 8.6 بالمئة في أول شهرين من العام.

وفي مارس آذار وحدة، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.4 بالمئة على أساس سنوي.

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Via SyndiGate.info


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