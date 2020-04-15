الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين ينخفض بـ 10.8% على أساس سنوي في الربع الأول 2020

قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع 10.8 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار ليبلغ 216.19 مليار يوان (30.62 مليار دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تأثر بفعل جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك مقارنة مع تراجع بنسبة 8.6 بالمئة في أول شهرين من العام.

وفي مارس آذار وحدة، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.4 بالمئة على أساس سنوي.