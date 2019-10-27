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الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن يتراجع بـ 13% بالنصف الأول

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 10:47
كان الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 382.5 مليون دينار في النصف الأول من 2018
كان الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 382.5 مليون دينار في النصف الأول من 2018
أبرز العناوين
انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على الأردن 12.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 333.3 مليون دينار (470 مليون دولار)

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على الأردن 12.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 333.3 مليون دينار (470 مليون دولار)، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني.

وبحسب "رويترز" كان الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 382.5 مليون دينار في النصف الأول من 2018.

ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخارج.

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Via SyndiGate.info


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