الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن يتراجع بـ 13% بالنصف الأول

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على الأردن 12.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 333.3 مليون دينار (470 مليون دولار)، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني.

وبحسب "رويترز" كان الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 382.5 مليون دينار في النصف الأول من 2018.

ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخارج.