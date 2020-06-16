الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم يتراجع بنسبة 40% في 2020

توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الحالي بنسبة 40 في المائة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حيث ستكون الدول النامية الأشد معاناة من تداعيات تراجع الاستثمار، وفقا لـ"رويترز".

وبحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيقل خلال العام الحالي عن تريليون دولار وذلك لأول مرة منذ 2005، مقابل 1.54 تريليون دولار في العام الماضي.

كما يتوقع التقرير تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال العام المقبل، ليعود إلى النمو في 2022 .

وقال جيمس زان خبير الاستثمار في منظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة إنه "من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر تراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر" لأنها تعتمد على الأموال الأجنبية في التصنيع واستخراج المواد الخام.

وكانت أكبر 5000 شركة متعددة الجنسية في العالم والتي تمثل أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر قد خفضت أرباحها المتوقعة للعام الحالي بنسبة 40 في المائة تقريبا.

وسجلت "أونكتاد" خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعا في صفقات الاستحواذ والاندماج العابرة للحدود في العالم بنسبة 50 في المائة سنويا.

وذكرت "أونكتاد" التي تعمل كمركز أبحاث تابع للأمم المتحدة في مجال التجارة والتنمية إن أزمة كورونا ستسرع التوجه نحو القومية الاقتصادية والتوسع في الاعتماد على الإنسان الآلي في منشآت الإنتاج في الوقت الذي تحاول فيه الشركات والحكومات تحصين نفسها ضد أي صدمات مستقبلية.

علاوة على ذلك من المتوقع أن تقلص الشركات سلاسل توريداتها لتشمل عددا أقل من المراحل في عدد أقل من الدول.