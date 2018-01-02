العراق تعتزم زيادة الاستثمار في الغاز بنسبة 80%

قالت وزارة النفط العراقية أمس، إن استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في مشروع غاز البصرة بجنوب البلاد زاد في مطلع شهر 2018 بنسبة 80% مقارنة به قبل عام.

وذكرت وزارة النفط في بيان نقلا عن الوزير جبار اللعيبي أن القدرات الاستثمارية لمشروع غاز البصرة وصلت إلى معدل 900 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

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