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الانخفاض يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:50
الانخفاض يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  215.20 درهم إماراتي
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تواصل أسعار الذهب بالانخفاض في الإمارات اليوم (7 سبتمبر) حتى الساعة08:34 AM بتوقيت دولة الإمارات.

تواصل أسعار الذهب بالانخفاض في الإمارات اليوم (7 سبتمبر) حتى الساعة08:34 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

 

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو  215.20 درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 197.26درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 188.30 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  161.40درهم. 
  • اسعار أوقية الذهب 6,693درهم    
  • اسعار جنيه الذهب  1,506درهم.
  • اسعار كيلو الذهب 215,195 درهم        
كلمات دالة:أسعار الذهبارتفاع سعر الذهب

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