الانخفاض يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

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تواصل أسعار الذهب بالانخفاض في الإمارات اليوم (7 سبتمبر) حتى الساعة08:34 AM بتوقيت دولة الإمارات.
تواصل أسعار الذهب بالانخفاض في الإمارات اليوم (7 سبتمبر) حتى الساعة08:34 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 215.20 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 197.26درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 188.30 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 161.40درهم.
- اسعار أوقية الذهب 6,693درهم
- اسعار جنيه الذهب 1,506درهم.
- اسعار كيلو الذهب 215,195 درهم
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