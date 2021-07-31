الباص "السريع"… الواقع مقابل التوقعات

أقرت المملكة الأردنية الهاشمية مشروع الباص سريع التردد عام 2009، للحد من الأزمات المرورية وتقليل استخدام المركبات الخاصة وتوفير الوقت على المواطنين عبر مسارات ومحطات محدّدة، وهو يعد واحدًا من أكثر المشاريع التي استنفذت الكثير من الوقت والمال والجهد في تاريخ المملكة.

نبذة عن مشروع الباص سريع التردد

يعد مشروع الباص سريع التردد نظام نقل جديد في العاصمة عمّان مرن ومتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة وذات اعتمادية عالية.

يقوم هذا النظام على تشغيل حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصّصة وتقدم مستوى عال من الخدمات، ويصل التردد الذي تسير فيه هذه الحافلات إلى ٣ دقائق، كما يشمل النظام أيضاً محطات حديثة متكاملة.

وجاء تصميم نظام الباص سريع التردد لمدينة عمّان على شكل شبكة نقل عام متكاملة وهرمية، تهدف إلى إيصال الركّاب إلى أقرب محطّة وفي أسرع وقت وذلك للتقليل من فترة الانتظار وتوفير خدمة سلسة ومريحة.



المفاهيم الخاطئة عن الباص سريع التردد

ما لم يدركه نسبة كبيرة من المواطنين معنى باص "سريع التردد" حيث ظن الأغلب أنه وصف لنوع من الباصات ذات سرعة فائقة غير اعتيادية، وأيضًا لم يتم توضيح المعنى عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام من قبل الجهات المعنية مما أثار سخرية وسخط الشعب عند إطلاق المشروع. بالإضافة إلى ذلك، لم يقم الإعلام بمقابلاتٍ كافية في الشارع المحلّي، لدراسة مدى فهم المواطنين والسائقين واستيعابهم لفكرة المشروع، وإبراز النقاط الغامضة المنتشرة بينهم ليتم توضيحها إعلاميّاً، وأيضًا من الأخطاء غير المقبولة أنه لم يقدم الإعلام بالتعاون مع الجهات المسؤولة المقاطع التوضيحيّة الكافية (Demo) من خلال التمثيل في الموقع أو الرسوم المتحركة، يشرح للمواطن كيفية الاستخدام ويشرح لسائقي المركبات ضوابط المنطقة المخصّصة للباص سريع التردد.

وفي الواقع المقصود في الباص سريع التردد هو أن موعد انطلاق الباص يكون دقيق من النقاط الرئيسة والعودة لها بسبب خلوّ مساره من أيّة معيقات أو ازدحامات، حيث يبدأ الباص كل 5 دقائق رحلة جديدة.

مثال ناجح على الباص سريع التردد

أصبح الباص سريع التردد أو "المتروبوس" في تركيا بعد 14 عاماً من الافتتاح هو الشريان الرئيسي للنقل اليومي في مدينة إسطنبول، إذ يربط بسلاسة وسرعة شطري المدينة الآسيوي والأوروبي. حيث يمتد خط "المتروبوس" في تركيا لأكثر من 50 كم، ويمر في مساره المستقل منطلقاً بأكثر من مليون راكب يومياً، فقد أصبح وسيلة النقل المفضلة للعمال والموظفين والطلاب و السائحين والمسافرين.

كيف عبر الناس عن الباص سريع التردد على تويتر

مقارنة باص عمّان بقرينه في كوريا الجنوبية





2. عبر المواطن الأردني مازن المقابلة عن استيائه من الشعب بخصوص الباص سريع التردد قائلاً





بالعاده لا الجأ للكتابه على مواقع التواصل الإجتماعي لكن اشعر بالمسؤوليه تجاه إيصال واقع ماحدث اليوم، فقد شهدت للتو إغماء احد مرتبات إدارة السير( شرطي مرور )امام تقاطع الخامس، بسبب وقوفه تحت الشمس لمدة الله اعلم بها،لتنظيم ومنع اختراق الشعب الذكي لمسار الباص السريع مؤديين واجبهم — Mazen Al Magableh (@MagablehMazen) July 28, 2021



3. في حين استظرف المواطن وسيم الحباشنة الموقف





لما تكون سنه خامسة في الجامعة وتنزل مادة مع السنافر : #الباص_السريع pic.twitter.com/C4KlZHv1xS — وسيم الحباشنة🇯🇴 (@WasemHabashneh) July 28, 2021

4. وأضاف المواطن جميل اعطيوي المجالي لجو الدعابة الآتي :

5. أما المواطن محمد القدومي عبر عن تجربته للباص السريع بالآتي:







اليوم تركت سيارتي عند البيت ورحت على شغلي ب #الباص_السريع:



- كان عندي استفسارات كثيرة أمس عن أماكن التوقف وشراء البطاقات وغيرها، لقيت إجابات كثيرة على صفحة الباص على فيسبوك. https://t.co/o93K349Ni7



- نزّلت تطبيق باص عمّان، ومنه قدرت أعرف أقرب مكان لتوقف الباص عند بيتي وشغلي. pic.twitter.com/HA3iSlzn5h — محمّد القدومي (@maqdoni) July 29, 2021



ويوجد هناك الكثير والكثير من الآراء التي طرحت عن الباص سريع التردد منها المؤيد ومنها المعارض. ولكن السؤال الذي يثير الاهتمام هل هذه النتيجة النهائية للمشروع الذي كان يتوقعه الشعب الأردني وانتظره لأكثر من 10 سنوات؟ وهل ستقوم الحكومة بأي تعديلات بناءاً على ما تعرض له المشروع من هجوم وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي؟

