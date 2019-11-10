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البترول الكويتية تعتزم اقتراض مليار دولار من البنوك العالمية

منشور 10 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:24
مؤسسة البترول الكويتية في المراحل النهائية لتوقيع قرض ضخم بقيمة مليار دولار مع البنوك العالمية وذلك بغرض تمويل رأس المال العام للمؤسسة
توقيع اتفاقية القرض ستكون قبل نهاية 2019، حيث إن المفاوضات في مراحلها النهائية
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البترول" ستقوم بجولة مفاوضات أخرى مع وكالات صادرات الائتمان العالمية للحصول على قرض لتمويل المشاريع الرأسمالية التي ينفذها القطاع النفطي خلال السنوات المقبلة

قال مصدر نفطي مسؤول إن مؤسسة البترول الكويتية في المراحل النهائية لتوقيع قرض ضخم بقيمة مليار دولار مع البنوك العالمية وذلك بغرض تمويل رأس المال العام للمؤسسة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر اليوم عن المصدر قوله إن توقيع اتفاقية القرض ستكون قبل نهاية 2019، حيث إن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضاف أن "البترول" ستقوم بجولة مفاوضات أخرى مع وكالات صادرات الائتمان العالمية للحصول على قرض لتمويل المشاريع الرأسمالية التي ينفذها القطاع النفطي خلال السنوات المقبلة.

وأبدى المصدر تفاؤله بانخفاض معدلات الفائدة على الدولار مؤخرا بعد قرار البنك المركزي الامريكي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5. 1 %- 75. 1 %، تماشيا مع التوقعات، وهي المرة الثالثة خلال .2019

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Via SyndiGate.info


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