البحرين قد تمنح تأشيرة إقامة مدتها 10 سنوات للمستثمرين الأجانب

البحرين

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن المملكة تدرس منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة مدتها 10 أعوام، وذلك في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها قطر والإمارات العربية المتحدة.



وقالت الوكالة إن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وجه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية تصل مدتها إلى 10 سنوات.





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