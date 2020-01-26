البحرين تستقبل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مرفأ استيراد جديد

استقبلت البحرين اليوم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مرفأ استيراد جديد للغاز المسال.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن "شركة البحرين للغاز المسال" أن الوحدة العائمة أكملت تقريبا عمليات إفراغ شحنة من الغاز الطبيعي المسال.

وكانت وحدة التخزين العائمة "روح البحرين" ظلت عالقة في المياه، وعلى متنها الشحنة التي حملتها من أبو ظبي في فبراير من العام الماضي، بسبب تأخر استكمال أعمال إنشاء الرصيف.