  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. البحرين تستقبل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مرفأ استيراد جديد

البحرين تستقبل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مرفأ استيراد جديد

منشور 26 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:33
الوحدة العائمة أكملت تقريبا عمليات إفراغ شحنة من الغاز الطبيعي المسال
كانت وحدة التخزين العائمة "روح البحرين" ظلت عالقة في المياه، وعلى متنها الشحنة التي حملتها من أبو ظبي في فبراير من العام الماضي
أبرز العناوين
استقبلت البحرين اليوم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مرفأ استيراد جديد للغاز المسال.

استقبلت البحرين اليوم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مرفأ استيراد جديد للغاز المسال.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن "شركة البحرين للغاز المسال" أن الوحدة العائمة أكملت تقريبا عمليات إفراغ شحنة من الغاز الطبيعي المسال.

وكانت وحدة التخزين العائمة "روح البحرين" ظلت عالقة في المياه، وعلى متنها الشحنة التي حملتها من أبو ظبي في فبراير من العام الماضي، بسبب تأخر استكمال أعمال إنشاء الرصيف.

البحرين تسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بـ100% في نشاط استخراج النفط والغاز
مؤتمر البحرين الاقتصادي... السلام من أجل الازدهار أم الفشل؟!

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...