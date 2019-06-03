البحرين تسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بـ100% في نشاط استخراج النفط والغاز

منشور 03 حزيران / يونيو 2019 - 07:30
اشترط القرار لتحقيق ذلك، أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت، أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة البحرين
اشترط القرار لتحقيق ذلك، أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت، أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة البحرين
أبرز العناوين
قررت مملكة البحرين السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة

قررت مملكة البحرين السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة.

وجاء ذلك بموجب قرار أصدره سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبثته وكالة أنباء البحرين (بنا).

واشترط القرار لتحقيق ذلك، أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت، أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة البحرين.

المزيد: 
البحرين تودع الرفاهية وتضيف الضريبة
البحرين تعلن عن اكتشاف نفطي ضخم
البحرين تكتشف أكبر حقل نفطي لها في عقود

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن