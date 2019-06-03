البحرين تسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بـ100% في نشاط استخراج النفط والغاز

قررت مملكة البحرين السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة.

وجاء ذلك بموجب قرار أصدره سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبثته وكالة أنباء البحرين (بنا).

واشترط القرار لتحقيق ذلك، أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت، أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة البحرين.