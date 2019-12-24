البحرين تمدد الموعد النهائي لتسجيل ضريبة القيمة المضافة لـ26 ديسمبر 2019

مددت البحرين الموعد النهائي لتسجيل ضريبة القيمة المضافة إلى 26 ديسمبر 2019 وذلك اعتبارا من 20 ديسمبر 2019 وذلك بهدف منح الشركات التي لم تسجل بعد المزيد من الوقت للامتثال للقانون.

وسيغطي الموعد النهائي الجديد لتسجيل ضريبة القيمة المضافة الشركات التي تجاوزت قيمة إمدادها السنوي 37.500 دينار بحريني في الأشهر الـ 12 السابقة أو ستتجاوز 37.500 دينار بحريني في الأشهر الـ 12 المقبلة.