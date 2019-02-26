اقتصاد البحرين قد ينمو بنسبة 2-2.5% في 2019

قال محافظ مصرف البحرين المركزي إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بين 2 و2.5 بالمئة في 2019، تمشيا مع وتيرة العام الماضي.

وأبلغ المحافظ رشيد محمد المعراج الصحفيين على هامش مؤتمر مالي في المنامة أن برنامج المساعدة المقدم من الحلفاء الخليجيين لا يعني أن البحرين لن تحتاج إلى الاستدانة هذا العام.

وأضاف أن التمويل بالدين سيكون بأحجام أقل وأن خطط التمويل للعام الحالي ستتقرر بعد الموافقة على الميزانية.

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