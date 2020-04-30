فرنسا تشهد أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية

شهدت فرنسا الانكماش الاقتصادي الأشد منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام، في ظل إغلاق المتاجر بسبب العزل العام المفروض منذ منتصف مارس/آذار ولزوم المستهلكين منازلهم.

وقالت هيئة الإحصاءات الفرنسية، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش 5.8% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، عندما انكمش ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0.1%.

انكماش الربع الأول هو الأكبر مقارنة بالربع السابق منذ الحرب العالمية الثانية، ويتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ -5.3% المسجل في الربع الثاني من 1968 عندما مرت فرنسا باضطرابات مدنية واحتجاجات طلابية عارمة وإضرابات عامة.



ويتجاوز التراجع معظم توقعات المحللين، التي كانت في المتوسط لانكماش بنسبة 3.5%، وإن كانت بعض التقديرات وصلت إلى سالب 7% في الاستطلاع الذي أجرته رويترز.

ومنذ 17 مارس/ آذار، يخضع سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة لأوامر بالبقاء في منازلهم إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية أو التريض بمفردهم.

وقالت هيئة الإحصاءات إن إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجع 6.1% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في حين هوت استثمارات الشركات 11.4%.