ما أهمية البلوك تشين لقطاع الطاقة في الإمارات؟

البلوكتشين

في الوقت الذي يصبح فيه السباق نحو الطاقة المستدامة أكثر سخونة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، سيتمكن اللاعبون في مجال الطاقة من الاستعداد بشكل أفضل لأي اتجاهات مزعجة من خلال تسخير قوة البلوكتشين، كما يقول الخبراء في بوز ألن هاملتون.

وقال الدكتور أدهم سليمان، نائب الرئيس في بوز ألن هاملتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، متحدثًا في اجتماع مائدة مستديرة لوسائل الإعلام، إن العالم يستعد لتوليد 50% من طاقته من المصادر المتجددة بحلول عام 2050. مع الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تستمر في النمو بسرعة، أصبحت الطاقة المتجددة مصدرًا رئيسيًا للاستراتيجيات الحكومية لتنويع مزيج الطاقة المحلي. وبحلول عام 2030 ، تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيب 80 غيغاواط من الطاقة المتجددة عبر الدول الأعضاء الست، وتشكل أكثر من 50 في المائة من القدرة التقليدية الحالية في المنطقة.

ومع ذلك، مع وجود أهداف كهذه لا يوجد نقص في التحديات؛ وتشمل هذه التحديات المؤسسية، والحوكمة، والعرض، والطلب، والتقنية، فضلاً عن التحديات التجارية. ومنذ تطوير Bitcoin في عام 2008، توسع الاهتمام بتكنولوجيا البلوكتشين بشكل كبير إلى العديد من الصناعات المختلفة، مع توقع نمو سوقها العالمية إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2021. كما أشار سليمان إلى أن الطاقة المتجددة هي مرشح جيد لاستخدام البلوكتشين لأنها تعمل في نظام من المعاملات الاقتصادية والمالية، وتشرف عليها سلطة مركزية. وأصبح هذا النظام تدريجيا أكثر لامركزية بفضل الدور الذي تلعبه موارد الطاقة الموزعة (DER)، بحسب موقع بوابة.

وقال “DER تغير المشهد، ونحن نتحرك نحو شبكة أكثر لامركزية، حيث لم تعد المرافق تسيطر بالكامل على النظام. تحتاج المرافق الآن إلى النظر إلى ما هو أبعد من تسليم الطاقة. يمكن أن تساعد تطبيقات البلوكتشين في تمكين تداول الطاقة P2P، وتتبع الطاقة المتجددة، وتوضيح العقود الذكية. وهناك الكثير من إمكانات مفاهيم الطاقة التصالحية؛ وهذا يعد تغييرًا كبيرًا قد يحدث في قطاع الطاقة في غضون السنوات العشر القادمة “.

وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بحلول عام 2040، يمكن أن تشارك مليار أسرة و 11 مليار جهاز ذكي بنشاط في أنظمة الكهرباء المترابطة.

وأشار رافائيل ماتيو ، أحد كبار المساهمين في بوز ألن هاملتون دبي، إلى أن الإمارات تختبر بالفعل العديد من حالات الاستخدام في مختلف القطاعات، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي (هيئة كهرباء ومياه دبي) وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. و”تقوم” ديوا “بتجربة العقود الذكية على البلوكتشين لشحن السيارات الكهربائية، وتتطلع هيئة الطرق والمواصلات إلى استخدام البلوكتشين عبر أساطيلها لتعقب دورة صيانة جميع سياراتها.”

وبالنظر إلى المستقبل، قال ماتيو إنه من المهم أن تستخدم المرافق أدوات التتبع مثل شهادات الطاقة المتجددة (REC) لتتبع تدفق الطاقة المتجددة في الشبكة. والعقود الذكية هي برامج ذاتية التنفيذ تستجيب لحدث إطلاق محدد مسبقًا.و بمجرد الانتهاء من الإجراء، يتم إضافته إلى البلوكتشين كسجل دائم.

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